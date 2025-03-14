أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شخص أسفل عقار بأوسيم

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في حل لغز العثور على جثة شخص ملقاة أسفل عقار بمنطقة أوسيم، وتبين أنه سقط من علو.

العثور على جثة بأوسيم

تلقي مركز شرطة أوسيم بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شخص به كدمات وكسور متفرقة بجسدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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