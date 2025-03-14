الجمعة 14 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض أولى حلقات "حسبة عمري"

حسبة عمري
حسبة عمري

ينطلق عرض مسلسل “حسبة عمري”، للنجمة روجينا في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث تعرض قناة dmc، الحلقة الأولى من المسلسل يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، كما تعرض قناة النهار الحلقة الأولى من المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء أيضا.

قصة مسلسل حسبة عمري

ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا وماديًا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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