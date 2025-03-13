تفاصيل الحلقة 14 وقبل الأخيرة من "الكابتن"

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الكابتن تطورات مثيرة ومفاجآت غير متوقعة، حيث بدأ حسام عز الدين (أكرم حسني) وصديقه كريم (أحمد عبد الوهاب) في البحث عن الشاب الذي تسبب شاكر الطويل (محمد رضوان) في تدميره. لكن المفاجأة كانت في العثور عليه مرتديًا زي غوريلا ويعمل في إحياء الأفراح وافتتاح المحلات. وعند كشف وجهه، يكتشفان أنه الفنان محمد عبد الرحمن، الذي يجسد شخصية عبد الرحمن السعاتي كضيف شرف.

الكابتن الحلقة 14

عندما يذكر له حسام وكريم اسم شاكر الطويل، يصاب بحالة غضب شديدة ويركض في الشارع حتى يلقي بنفسه أمام سيارة، مما يتسبب في إصابته ونقله إلى المستشفى. وهناك، يسخر منه الأطباء والممرضون بسبب ارتدائه زي الغوريلا، حتى إن أحدهم يطلب منه الذهاب إلى عيادة بيطرية. وبعدما يستعيد وعيه، يكرر رد فعله العنيف بمجرد سماع اسم شاكر الطويل مرة أخرى، ويطالب حسام وكريم بإعادة زي الغوريلا إلى صاحبه.

يحاول حسام وكريم تهدئة السعاتي ويذهبان معه إلى أحد المقاهي، حيث يكشف عن حلمه في أن يصبح نجمًا مصريًا كبيرًا، وهو الحلم الذي وعد شاكر الطويل بتحقيقه قبل أن تخرج روحه. يروي السعاتي ماضيه مع شاكر الطويل، موضحًا أنه تسبب في تدمير مسيرته الفنية، حيث استهزأ به عندما طلب مساعدته، ومنحه أدوارًا هامشية، لكنه تمكن من خطف الأضواء بإفيهاته العفوية.

مع تكرار ذلك، قرر شاكر الطويل تهميشه تمامًا، حيث جعله مجرد كومبارس صامت، بل وصل به الأمر إلى تقييده على المسرح حتى لا يتمكن من الكلام أو التفاعل مع الجمهور. يتعاطف حسام وكريم معه، لكن شاكر الطويل يصر على أنه يريد تعويضه عن ذلك وتحقيق أمنيته ليتمكن من المغادرة إلى العالم الآخر.

يقرر حسام وكريم مساعدة السعاتي، فيعرضان عليه فرصة تمثيلية مقابل 200 ألف جنيه، ويتوجهان معه إلى المخرج صبحي، الذي يؤدي دوره الفنان ياسر الطوبجي كضيف شرف. بعد تفاوض قصير، يوافق المخرج على إشراك السعاتي في مسرحية جديدة، ويمنحه الدور الذي كان يؤديه شاكر الطويل نفسه في السابق.

يعود الجميع إلى منزل حسام، حيث يرى شاكر الطويل الأمر ويستعد السعاتي لتقديم دوره المنتظر، لكن المفاجأة تأتي عندما يتلقى حسام مكالمة تخبره بحدوث "مصيبة"، لتنتهي الحلقة بإثارة كبيرة وتشويق لمعرفة ما سيحدث لاحقًا.

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