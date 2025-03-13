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رياضة

الدوري الأوروبي، تعادل 1/1 بين مانشستر يونايتد وسوسيداد بالشوط الأول

مانشستر يونايتد وسوسيداد،
مانشستر يونايتد وسوسيداد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

سجل أويارزابال هدف سوسيداد في الدقيقة 10 من ضربة جزاء، وتعادل برونو فيرنانديز لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 16 من ضربة جزاء.

ويحتضن ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد مباراة الإياب أمام سوسيداد بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل (1-1) في إسبانيا.

وفضل المدرب البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، وضع مانويل أوجارتي على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى كريستيان إريكسن.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد سوسيداد

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، هيفين.

خط الوسط: دورجو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، زيركزي.

تشكيل ريال سوسيداد أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ريميرو.

خط الدفاع: إيلوستوندو، زوبيلديا، أكرد، مونيوز.

خط الوسط: مينديز، زوبيميندي، مارين.

خط الهجوم: بيكر، أويارزابال، كوبو.

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التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد سوسيداد في الدوري الأوروبي

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