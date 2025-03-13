الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

الدوري المصري الممتاز، تعادل سلبي بين طلائع الجيش والإسماعيلي في الشوط الأول

الإسماعيلي وطلائع
الإسماعيلي وطلائع الجيش، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في الجولة الأولى من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش 

وضم تشكيل الإسماعيلي في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد تامر مصطفى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد خطاري - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: علي الملواني - إريك تراوري - هشام محمد - مروان حمدي.

خط الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن الدح.

تشكيل طلائع الجيش ضد الإسماعيلي 

وضم تشكيل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمد فتح الله - خالد عوض.

خط الوسط: رجب عمران - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

 

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