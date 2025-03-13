الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 13، دياب يكتشف علاقة آسر ياسين ومي عز الدين

قلبي ومفتاحه،فيتو
قلبي ومفتاحه،فيتو

قلبي ومفتاحه، عرضت اليوم الخميس قناة ON، الحلقة الثالثة عشر من مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة الفنان آسر ياسين، ومي عز الدين، والتي شهدت اكتشاف دياب، لعلاقة آسر ياسين، ومي عز الدين، وتأكد منها عبر وضع كاميرا مخفية، في غرفة الفندق الذي تقابلا به، ليشاهدهما معا، وهو ما جعله ينهار، ويغضب.

 

كما عملت عايدة رياض، الحقيقة وراء زواج أشرف عبد الباقي منها، وأن محمود عزب هو من يحبها وليس هو.

وهدد أحمد خالد صالح، شقيقة دياب، بأخبار دياب عن تدريبات رقصها، في حال عدم موافقتها على الزواج منه.

الحلقات السابقة من مسلسل قلبي ومفتاحه

 وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل قلبي ومفتاحه،  تصالح كلا من آسر ياسين، ومي عز الدين، بعد أن شرحت له لماذا أخفت عليه، كونه محللا لزوجها دياب، كما اعترفت له بحبها، ليردها لعصمته.

وذهب أشرف عبد الباقي، لزوجته ليشرح لها أسباب إخفاء زواجهما عن أولاده.

وتقابل آسر ياسين ومي عز الدين، وأخبارها عن إمكانية ردها لعصمته بسبب شهور العدة، وبالفعل ردها لعصمته، كما حصل علي تصادق لزواجهما، وتقابلا بعد ذلك في أحد الفنادق لقضاء اليوم، وبعد انتهائه طلقها، لخوفها من خسارة ابنها، في حال معرفة دياب بعلاقتهما.

وشهدت الحلقات السابقة، محاولة دياب، إقامة علاقة محرمة مع مي عز الدين، وهو ما رفضته، مؤكدة له أنه لا تقبل الحرام.

 

وسألت ابنة أشرف عبد الباقي، والدها، عن علاقة مي عز الدين بأسعد، بعد رؤيتها لها في القسم مع آسر ياسين، فيما أمرت النيابة، بإخلاء سبيل آسر ياسين علي ذمة التحقيق، بكفالة 20 ألف جنيه.

وفاجأت شروق، مي عز الدين، بذهابها إلى منزلها، وأخبرتها بأنها متزوجة من دياب منذ ٣ سنوات، أي أنه تزوجها عليها، ودون علمها.

وألقي القبض على آسر ياسين، بعد العثور على مخدر الحشيش في سيارته، والذي وضعه له أحد رجال دياب، لينتقم منه، بعد تركه للعمل معه.

ورفض دياب، طلب أحمد خالد صالح، بالزواج من شقيقته، وهو ما صدمه وجعله يطلب منها أن يتزوجا على الفور، مقابل ترك العمل مع دياب.

وشهدت الحلقات السابقة، من المسلسل، استدراج أحمد خالد صالح، آسر ياسين، لمنزله ووضع  مخدرات له في المياه، كما أحضر له فتاة ليل، وقام بتصويرهما، دون علم آسر ياسين، ليبتزه بفيديو جنسي.

وفي تطور خطير، أطلق دياب الرصاص على بيجو، الشاب الذي يعمل لصالحه، وأمر أحد رجاله، بالانتقام من آسر ياسين، بسبب تطاوله عليه.

قلبي ومفتاحه
قلبي ومفتاحه

وتم زواج أشرف عبد الباقي، من عايدة رياض، في المكان الذي عثر فيه آسر على مي عز الدين، التي طلبت منه عدم الكشف عن زواجهما، ووعدته بالتحدث معه على الهاتف لاحقا.

قلبي ومفتاحه
قلبي ومفتاحه

 

 مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قلبي ومفتاحه
قلبي ومفتاحه

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه 

يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق كان قد فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

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أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه قصة مسلسل قلبي ومفتاحه قلبي ومفتاحه

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