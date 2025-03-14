الجمعة 14 مارس 2025
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انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع إثيوبيا.. ليفربول مع نيوكاسل بنهائي الكأس.. أتلتيكو مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

  

 

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مصر اثيوبيا ليفربول الأهلي الزمالك نيوكاسل برشلونة أتلتيكو مدريد

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