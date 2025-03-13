الدوري الأوروبي، بيلباو يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيك بيلياو الإسباني ضد روما الإيطالي بنتيجة 0/1 لـ بيلباو، في المباراة التي تجري على ملعب سان ماميس، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل نيكو ويليامز هدف بيلباو في مرمى روما في الدقيقة 45+3.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت على ملعب الأوليمبيكو، الخميس الماضي، قد انتهت بفوز روما على بيلباو بنتيجة 2-1.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد روما

حراسة المرمى: أجريزابالا.

خط الدفاع: دي ماركوس، نونيز، يوري، باريديس.

خط الوسط: جالاريتا، جوميز، كالاجير.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، سانادي، إينياكي ويليامز.

تشكيل روما أمام بيلباو

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ماتس هوملز، إيفان نديكان.

خط الوسط: ديفين رينش، بريان كريستانتي، لياندرو باريديس، أنخيلينو.

خط الهجوم: باولو ديبالا، توماسو بالدانزي، أرتم دوفبيك.

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