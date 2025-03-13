الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الأوروبي، بيلباو يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

بيلباو وروما، فيتو
بيلباو وروما، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيك بيلياو الإسباني ضد روما الإيطالي بنتيجة 0/1 لـ بيلباو، في المباراة التي تجري على ملعب سان ماميس، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل نيكو ويليامز هدف بيلباو في مرمى روما في الدقيقة 45+3.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت على ملعب الأوليمبيكو، الخميس الماضي، قد انتهت بفوز روما على بيلباو بنتيجة 2-1.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد روما

حراسة المرمى: أجريزابالا.

خط الدفاع: دي ماركوس، نونيز، يوري، باريديس.

خط الوسط: جالاريتا، جوميز، كالاجير.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، سانادي، إينياكي ويليامز.

تشكيل روما أمام بيلباو

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ماتس هوملز، إيفان نديكان.

خط الوسط: ديفين رينش، بريان كريستانتي، لياندرو باريديس، أنخيلينو.

خط الهجوم: باولو ديبالا، توماسو بالدانزي، أرتم دوفبيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيلباو روما أتلتيك بيلباو الدورى الأوروبي

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة أياكس وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي

مانشيني يدعم سعود عبد الحميد بعد مشاركته مع روما ضد إمبولي

روما يفوز على إمبولي 0/1 في الدوري الإيطالي

الدوري الأوروبي، روما يخطف فوزا قاتلا من أتلتيك بيلباو في ذهاب ثمن النهائي

الأكثر قراءة

سائق مشاجرة الفردوس يكشف تفاصيل الاعتداء أمام النيابة: ضيعوا مصدر رزقي

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025 قبل عيد الفطر

رسميا، نجم ريال مدريد خارج مباراة فياريال

وزير النقل يزور مصابي حادث قطار الإسماعيلية

مبفوتش صلاة، غادة إبراهيم: السجاير وشرب الخمر مش من الكبائر

إيقاف 4 أساتذة بطب المنوفية لمدة 3 أشهر بسبب امتحان تعجيزي الأنف والأذن

جنون الذهب.. المعدن الأصفر يشتعل بختام تعاملات اليوم

محمد رمضان يمنح قهوجي 100 ألف جنيه لإقامة مشروع (فيديو)

منوعات

المزيد

رغم الانتقادات الكبيرة، تجديد مسلسل ميجان ماركل لموسم ثانٍ على نتفلكس

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

4 حاجات ماينفعش يستغنى عنها محمود حميدة في ولاد الشمس (إنفو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. حفصة نزل فيها القرآن ثلاث مرات

موعد ليلة النصف من رمضان 2025 وأفضل الدعاء والأعمال المستحبة فيها

مع الزاهدين.. عمر بن عبد العزيز أيقونة التاريخ الإسلامي

المزيد
الجريدة الرسمية