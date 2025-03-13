الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مبفوتش صلاة، غادة إبراهيم: السجاير وشرب الخمر مش من الكبائر

غادة إبراهيم، فيتو
غادة إبراهيم، فيتو

غادة إبراهيم، أثارت الفنانة غادة إبراهيم، الجدل بتصريحاتها عن الكبائر السبعة في الإسلام، مؤكدة أن الخمر ليس من الكبائر.

 

غادة إبراهيم: الخمر ليس من الكبائر

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها ببرنامج "أوضة ضلمة" المذاع على قناة “هي”: "السجاير والخمرة مش من الكبائر، ولو قولتلك الكبائر السبعة مفيهمش خمر، الشرك بالله، قذف المحصنات، أكل مال اليتيم، الربا، التولي يوم الزحف، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق".

 

غادة إبراهيم: أنا لا اقترب من الكبائر 


وتابعت غادة إبراهيم: أنا قولت لا بشرب ولا بدخن ولا أقرب الكبائر.. لكن السجاير والخمر مش من الكبائر، أنا أول مرة أروح عمرة السنة اللي فاتت وارتحت جدا، ولما رجعت التزمت شوية وعادي البني آدم خطاء".

 

واستكملت غادة إبراهيم حديثها: "أنا نجمي خفيف دايما كانوا بيقولولي اسم غادة ده له قرين، عشان كده بقولهم نادوني باسم إسلامي زي هند، أنا ملتزمة جدًا وبقالي عشرين سنة مبفوتش صلاة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غادة ابراهيم الفنانة غادة ابراهيم تصريحات غادة إبراهيم الخمر السجائر قناة هي

مواد متعلقة

غادة إبراهيم: "بعمل بوتكس علشان وشي هو رأس مالي"

صفعتني على وجهي، ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مشاجرتها المثيرة مع غادة إبراهيم

الأكثر قراءة

رسميا، نجم ريال مدريد خارج مباراة فياريال

المصائب متعددة، خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي

إيقاف 4 أساتذة بطب المنوفية لمدة 3 أشهر بسبب امتحان تعجيزي الأنف والأذن

مبفوتش صلاة، غادة إبراهيم: السجاير وشرب الخمر مش من الكبائر

جنون الذهب.. المعدن الأصفر يشتعل بختام تعاملات اليوم

محمد رمضان يمنح قهوجي 100 ألف جنيه لإقامة مشروع (فيديو)

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية (صور)

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

منوعات

المزيد

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، ما السر الأعظم للصوم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

المجددون.. أبو حنيفة النعمان أفقه الناس

وزير الأوقاف: الإحسان خُلُق ثابت لا يتغيّر بالشدة أو الرخاء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية