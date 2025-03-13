مبفوتش صلاة، غادة إبراهيم: السجاير وشرب الخمر مش من الكبائر

غادة إبراهيم، أثارت الفنانة غادة إبراهيم، الجدل بتصريحاتها عن الكبائر السبعة في الإسلام، مؤكدة أن الخمر ليس من الكبائر.

غادة إبراهيم: الخمر ليس من الكبائر

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها ببرنامج "أوضة ضلمة" المذاع على قناة “هي”: "السجاير والخمرة مش من الكبائر، ولو قولتلك الكبائر السبعة مفيهمش خمر، الشرك بالله، قذف المحصنات، أكل مال اليتيم، الربا، التولي يوم الزحف، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق".

غادة إبراهيم: أنا لا اقترب من الكبائر



وتابعت غادة إبراهيم: أنا قولت لا بشرب ولا بدخن ولا أقرب الكبائر.. لكن السجاير والخمر مش من الكبائر، أنا أول مرة أروح عمرة السنة اللي فاتت وارتحت جدا، ولما رجعت التزمت شوية وعادي البني آدم خطاء".

واستكملت غادة إبراهيم حديثها: "أنا نجمي خفيف دايما كانوا بيقولولي اسم غادة ده له قرين، عشان كده بقولهم نادوني باسم إسلامي زي هند، أنا ملتزمة جدًا وبقالي عشرين سنة مبفوتش صلاة".

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