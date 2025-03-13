الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين:

رئيس الوزراء يوجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار الإسماعيلية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية.


كما وجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

فى الوقت نفسه، كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري،  لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين.

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