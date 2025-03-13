استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوفد المرافق لها، حيث تناول اللقاء مناقشة المشروع المشترك بين المجلس والأكاديمية، والذي يهدف إلى الاستثمار في الإعلاميين وتطوير قدراتهم المهنية.

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجال تأهيل الكوادر الإعلامية الشابة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تركز على تنمية المهارات وصقل الخبرات، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام. كما تم التطرق إلى أهمية تزويد العاملين في المجال الإعلامي بأحدث الأدوات والمعارف، لدعم قدرتهم على مواكبة التحديات والمتغيرات في المشهد الإعلامي.

تطوير المشهد الإعلامي

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتطوير المشهد الإعلامي المصري، حيث يواصل المجلس عقد جلسات حوارية مع الخبراء والمتخصصين لمناقشة سبل الارتقاء بالمحتوى الإعلامي وتعزيز دور الإعلام في دعم الوعي المجتمعي.

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