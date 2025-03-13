الهلال السعودي يقدم عرضه الأول للتعاقد مع قائد ليفربول

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، تلقى عرضًا مبدئيًا من نادي الهلال السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم فان دايك إلى صفوف ليفربول عام 2018 قادمًا من نادي ساوثهامبتون مقابل 84 مليون يورو، حيث ينتهي عقده بصورة رسمية مع الريدز في الثلاثين من يونيو للعام الجاري 2025.

الهلال السعودي يسعى لضم فان دايك

وينوي الزعيم الهلالي تعزيز قدراته الدفاعية من خلال التعاقد مع فان دايك عبر صفقة انتقال حر، خاصة أن المدافع الهولندي لم يتوصل حتى اللحظة إلى اتفاق مع ليفربول من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وتبلغ قيمة اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا التسويقية الراهنة 28 مليون يورو، حيث خاض مع ليفربول 40 مواجهة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 3 أهداف مع تقديم تمريرة حاسمة واحدة.

الهلال السعودي يعرض 20 مليون يورو سنويا على فان دايك

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة نادي الهلال السعودي قامت بتقديم عرض مبدئي لضم المدافع الصلب الهولندي فيرجيل فان دايك خلال الصيف المقبل، مقابل راتب سنوي أكثر من 20 مليون يورو صافي.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن قائد "الريدز" يفكر في مستقبله ولم يقدم إجابة حتى الآن، مفضلا التركيز على نهاية الموسم، خاصة مع نهائي كأس الرابطة يوم الأحد ضد نيوكاسل، والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الأفق.

الهلال السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع رافينيا نجم برشلونة

وأضافت الصحيفة أن العرض المقدم من النادي السعودي للمدافع الهولندي فان دايك لم يكن الوحيد لأحد عمالقة اللعبة في أوروبا، حيث قدم الهلال السعودي عرضًا آخر لضم البرازيلي رافينيا نجم نادي برشلونة، ولكن الأخير رفض، مفضلًا البقاء مع البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن سعي إدارة النادي السعودي للحصول على بعض النجوم العالميين يأتي تحضيرًا منهم قبل خوض الفريق بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

إنجازات فان دايك مع ليفربول

جدير بالذكر أن فان دايك حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول موسم 2019-2020، ولقب دوري أبطال أوروبا 2019، وحقق جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي من اتحاد اللاعبين عام 2019، كما حل ثانيًا خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية عام 2019.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.