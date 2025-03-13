الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الاهتمام باللاعبين والأبطال الرياضيين وتشجيع الموهوبين رياضيًا، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للاعبين لتحقيق النجاحات والإنجازات فى مختلف البطولات الرياضية، وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف وضع المعايير والمحددات للاحتراف الخارجى وتسهيل الإجراءات فى حالات احتراف اللاعبين ذوى المواقف التجنيدية خارج البلاد 

 

مستقبل اللاعبين والأبطال الرياضيين

 

وخلال مراسم التوقيع أكد اللواء أ. ح محمـد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المستمر والفعال مع وزارة الشباب والرياضة للحفاظ على مستقبل اللاعبين والأبطال الرياضيين وتقديم الدعم الكامل لهم من أجل رفع إسم مصر عاليًا خفاقًا فى كافة البطولات الدولية.

 

حيث أشاد إسماعيل سعد مصطفى الفار مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب والعلاقات الحكومية بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة من خلال المؤسسات الرياضية العسكرية ودورها المؤثر فى دعم المنتخبات القومية باللاعبين المتميزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطولات الرياضية القيادة العامة للقوات المسلحة القوات المسلحة المؤسسات الرياضية القيادة السياسية العلاقات الحكومية توجيهات القيادة السياسية

الأكثر قراءة

المصائب متعددة، خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي

محافظ الدقهلية يتفقد مصابي حريق فرن الكنافة بالمنصورة ويؤكد: لن أغادر قبل الاطمئنان عليهم

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أشرف كابونجا ينجح في المحاولة الأولى لتحريك قطار سكة حديد صائمًا (فيديو وصور)

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية (صور)

الهلال السعودي يقدم عرضه الأول للتعاقد مع قائد ليفربول

فتاة تسأل: هل البارفان حرام؟ رد مثير من علي جمعة

منوعات

المزيد

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (صور)

للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حب وتكريم، هكذا استقبلت بنات المدينة النبي بعد هجرته إليها (فيديو)

علي جمعة يوضح موقف الشرع في الحلال والحرام من زينة المرأة وحكم البرفان وعمل الحواجب

مفتي الجمهورية: التصوف في مصر قائم على العلم والعمل ونهج الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية