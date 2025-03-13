جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الاهتمام باللاعبين والأبطال الرياضيين وتشجيع الموهوبين رياضيًا، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للاعبين لتحقيق النجاحات والإنجازات فى مختلف البطولات الرياضية، وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف وضع المعايير والمحددات للاحتراف الخارجى وتسهيل الإجراءات فى حالات احتراف اللاعبين ذوى المواقف التجنيدية خارج البلاد

مستقبل اللاعبين والأبطال الرياضيين

وخلال مراسم التوقيع أكد اللواء أ. ح محمـد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المستمر والفعال مع وزارة الشباب والرياضة للحفاظ على مستقبل اللاعبين والأبطال الرياضيين وتقديم الدعم الكامل لهم من أجل رفع إسم مصر عاليًا خفاقًا فى كافة البطولات الدولية.

حيث أشاد إسماعيل سعد مصطفى الفار مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب والعلاقات الحكومية بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة من خلال المؤسسات الرياضية العسكرية ودورها المؤثر فى دعم المنتخبات القومية باللاعبين المتميزين.

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