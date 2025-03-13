الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

الكلية العسكرية التكنولوجية تستضيف الجلسة الـ12 للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات التعليمية بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية فعاليات انعقاد الجلسة رقم (12) للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

الترابط الوثيق والتعاون المستمر بين وزارتى الدفاع والتعليم

 

وألقى اللواء الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة أكد فيها أن انعقاد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى بالكلية العسكرية التكنولوجية يأتى تأكيدًا على الترابط الوثيق والتعاون المستمر بين وزارتى الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمى للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب في مصر وتعزيز قدرات الكوادر البشرية.

فيما أشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم الفنى من خلال استحداث مسار جديد يعمل على إكساب الطلاب القدرات والمهارات العلمية والعملية وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يسهم فى توطين التكنولوجيا ورفع كفاءة الصناعة المحلية.

وتضمنت فعاليات الجلسة مناقشة تطوير البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية بهدف تعزيز التعليم التكنولوجى بمصر وربطه بمتطلبات سوق العمل من خلال الشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية

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