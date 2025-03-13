الصحة: وفاة 8 وإصابة 12 آخرين في تصادم قطار مع سيارة ميني باص بالإسماعيلية

تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث تصادم قطار مع سيارة ميني باص، اليوم الخميس، بطريق جلبانة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الإبلاغ عن الحادث، منوهة إلى أن الحصر المبدئي يشير إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 12 من ركاب الميني باص، تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، إلى جانب وفاة 8 آخرين، وجارٍ المتابعة.

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