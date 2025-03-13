مسلسلات رمضان 2025، خطوبة طه وأيتن عامر بالحلقة 13 من "الحلانجي"

مسلسلات رمضان 2025 شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل "الحلانجي" تصاعد الأحداث الدرامية، حيث نشبت مشادة حادة بين وردة (إيناس النجار) وشقيقها بسبب عملها كراقصة، إذ يرفض أخذ أي أموال منها.



وفي تطور آخر، يحاول طارق صبري التفاوض مع محمود قابيل لإقناع والد زوجته بعودتها إلى منزلها، لكنه يواجه رفضًا قاطعًا.



أما سعيد (أحمد وفيق)، فيلجأ إلى شقيقه طه الحلانجي لمساعدته ضد طليقته وردة، التي تطالب بحقها في رؤية ابنها، ليقوم طه بتهديدها صراحة بقتلها إن حاولت الاقتراب من أسرته مجددًا.



وفي سياق آخر، يحتفل طه الحلانجي بخطوبته على سماح (أيتن عامر) في أجواء أسرية، ويعدها برحلة شهر عسل إلى فرنسا، حيث سيخضع للعلاج هناك.



وتنتهي الحلقة بمفاجأة مأساوية، حيث يتوفى والد طه الحلانجي، والذي يؤدي دوره الفنان سامح الصريطي، مما يضيف مزيدًا من التوتر والدراما للأحداث القادمة.

الحلقة 12 من مسلسل الحلانجي

تشهد أحداث الحلقة 12 من مسلسل الحلانجي وصول طه الحلانجي للرجل الذي يقوم بالنصب علي نجل شقيقه عبر الإنترنت، ويقوم بتعذيبه، ويترجاه بأن لا يفضحه.

وتقوم سيدة الأعمال "نسمة" عبير منير التي يحاول طه الحلانجي النصب عليها، بالذهاب الي منزله لأنه لا يتواصل معها منذ فترة، وتطلب منه الزواج أمام والدته.

ويظهر المعلم خليل "محمد لطفي" وهو يقوم بتوبيخ أحد العاملين معه، والذي قام بالعمل بدون الرجوع له أو أخذ رأيه.

ويتجسس طه الحلانجي علي رجل الأعمال محمود قابيل وهو يتحدث مع المحامى الخاص به، بعد أن تم سرقة مكتبه، ويؤكد محمود قابيل أنه قام بإخفاء المستندات المهمة في مكان مختلف بعيد عن هذا المكان الذي تم سرقته.

ويقابل سعيد "أحمد وفيق" ورده "إيناس النجار" والتي تخبره بأنها تريد حضانة ابنها، والتي تهدده بأنها ستقوم بإذائه إن لم يأت لها بابنها.

ويستولي طارق صبري علي الفيلا التي تملكها زوجته وكذلك الأراضي الزراعية بعد أن قام بالنصب عليها، كما يحاول طه الحلانجي سرقة المستندات المهمة من رجل الأعمال محمود قابيل.

أحداث الحلقة 11 من الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحلانجي خلافا بين طه الحلانجي "محمد رجب" وخليل "محمد لطفي" كي يقوم بسرقة الأوراق التي يحصل مقابلها علي 10 ملايين جنيه.

ويجتمع طه الحلانجي ومحمود قابيل، ويطلب منه أن يقف بجانبه خلال الفترة القادمة، لأنه وجده جدع ويقف بجانب الغلابة.

ويقوم طه الحلانجي بالذهاب إلى من قام بتلفيق قضية السرقة لوالد طه الحلانجي، ويعترف على المعلم الأسيوطي هو الذي وراء كل هذه الأمور التي حدثت لوالد الحلانجي.

ويكتشف زوج عبير صبري أنه تم سرقة مكتبه، والمناقصة التي كان يريدها لم تكن له، بسبب سرقة ملف المناقصة، وتم تعنيف سماح "ايتن عامر" من قبل مديرها في العمل بسبب اجازتها بسبب مرضها.

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