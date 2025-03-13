مسلسلات رمضان 2025، مقبولة تكتشف خيانة زوجها في الحلقة 14 من شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025 ، تشهد أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 14 معرفة سعد "صبري فواز" خروج المعلم الدبوري من السجن، بينما يعلم عبد الستار الكف أنه طليقته مقبولة وسعد يقومان بالتجسس عليه ويقرر خداعهما.

ويقوم أولاد عبد الرحيم غلاب بزيارة الحاج حسن الذي يقوم محمد هنيدي بتقمص شخصيته؛ كي يقوم بالنصب على أولاد عبد الرحيم غلاب.

ويقوم عم الطبيبة سماح "نهى عابدين" بإرسال إنذار لهم؛ كي يقوم بطردهم من المنزل، وتقرر والدة سماح أن تأتي ببلطجية؛ كي تمنعهم من دخول المنزل.

ويبدأ عبد الستار الكف في إجراء جلسات علاج طبيعي لتنشيط الذاكرة، ويتذكر الكف حواره مع عبد الرحيم غلاب والذي أخبره فيه منذ 20 عامًا أنه سيقوم بإخفاء الذهب.



وتكتشف مقبولة خيانة سعد لها من خلال صديقاتها، وتقرر طرده خارج المنزل، ويذهب سعد لزوجته الثانية ويقرر أن يقيم معها.

أحداث الحلقة 13

ويقوم سعد “صبري فواز”، بالحديث مع زوجته مقبولة "سما إبراهيم"، والتي تخبره أن ابنتها تقترب كل يوم أكثر من عبد الستار الكف وتقف معه.

ويذهب أولاد عبد الرحيم غلاب للصحفي الذي كان قد قام بالدعاية الإعلانية لعبد الستار الكف وعبد الرحيم غلاب منذ 20 عامًا؛ كي يعرفون مكان الذهب ولكن محاولتهم تفشل، كما تقوم مقبولة بالذهاب لعطية لتعرف الأخبار الجديدة عن طليقها.

ويقوم المعلم دبوري بالذهاب لعبد الستار الكف كي يحصل على 20 مليون جنيه، ولكنه يفقد الحياة وهو داخل مكتبه.

وتقوم مقبولة بالتجسس على عبد الستار الكف من خلال برنامج تجسس يتم تحميله على هاتف ابنته بدون علمها، ويكتشف عبد الستار أن هناك إعلان دعاية للمستشفى بدون علمه.

ويبدأ عبد الستار الكف في تهديد سعد الذي يلعب دوره صبري فواز بعدم تعرضه لطبيبه المعالجة ووالدتها.

أحداث الحلقة 12

وشهدت أحداث الحلقة 12من مسلسل شهادة معاملة أطفال قيام عم الطبيبة نهي عابدين بالتصالح معهم وقيامه باخذ كل ما له من شقتهم وتركهم في حالهم.

ويدخل أولاد عبد الرحيم غلاب في خلاف بسبب حب شقيقته لأحد الموظفين في الشركة مما يجعلهم يقرر كل منهم الاتجاه في طريق مختلف.

وتتطور علاقة خالد أنور ونجله عبدالستار ويبدأ الإثنان في البحث عن كل ما يخص عبدالرحيم غلاب، ويحصولون علي معلومات جديدة من الصحفي خليل الذي يريد عبدالستار الوصول اليه.



ويلتقي عبد الستار الكف بأحد الموكلين الذي يرفض أن يتولي قضيتها، بسبب تغير كل مبادئه ووقوفه مع الغلابة، وأنه قبل ما سبق كان ينصر الظالم.

ويتذكر عبد الستار آخر موقف جمعه بعبد الرحيم غلاب قبل الحادث بساعات قليلة، والمكان الذي تم اخفاء الذهب به.

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