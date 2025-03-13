الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

لاعب الزمالك ينضم لمعسكر منتخب الشباب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

محمد السيد
محمد السيد

انضم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمعسكر منتخب الشباب الذي يبدأ اليوم الخميس، فى إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية  تحت 20 سنة، التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ولم يشارك اللاعب في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وتضمنت هذه الفقرة تدريبات بدنية متنوعة، بجانب تدريبات خفيفة بالكرة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.
 

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