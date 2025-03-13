الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مفتي السعودية: تصوير وبث الصلوات مسألة خطيرة تنافي الإخلاص

مفتى عام المملكة،
مفتى عام المملكة، فيتو

دعا مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، الأئمة والخطباء إلى الحرص على الإخلاص والبعد عن الرياء والشبهات، ومن ذلك بث وتصوير صلواتهم ومحاضراتهم عبر قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي بالمساجد التي تحدث في شهر رمضان المبارك.

 

منع تصوير وبث الصلوات والمحاضرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

 جاء ذلك في فتوى أصدرها، ردًا على سؤال عن القرار الذي اتخذته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنع تصوير وبث الصلوات والمحاضرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الحرص على تحقيق المصالح الشرعية من انتشار أخطاء لا يمكن السيطرة عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

مسألة الإخلاص وهي شرط لقبول العمل

وقال: «إن هذه المسألة خطيرة، قبل أن يكون هذا الإجراء الذي اتخذته الوزارة وهو منع التصوير وبث الصلوات والمحاضرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حرصا على تدارك الأخطاء التي قد تقع، فهناك مسألة الإخلاص وهي شرط لقبول العمل، فإن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين الإخلاص لله، وأن يكون العمل على وفق الكتاب والسنة، فالمسألة خطيرة وهو ما حذر منه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء»، رواه أحمد.

 

تصوير الصلوات في المساجد والخطب

وبين سماحته في الفتوى الصادرة أن تصوير الصلوات في المساجد والخطب والمحاضرات وكذلك تصوير العبادات، مثل الصلاة أو أداء المناسك، له أحكام تختلف حسب النية والهدف من التصوير، مستشهدا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به»، رواه مسلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ا مفتي عام المملكة العربية السعودية شهر رمضان المبارك تصوير الصلوات في المساجد المملكة العربية السعودية مفتي عام المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود

السعودية وقطر تدينان قطع الاحتلال الكهرباء عن قطاع غزة

بيانان من السعودية والأردن عن الاتفاق بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية

الأكثر قراءة

خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص

منوعات

المزيد

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل 310 ريالات

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتوحات العراق

من هم الورثة في الإسلام ومن يرث ومن لا يرث وأسباب الحرمان؟ تعرف على موقف الشرع

معارك وغزوات، فتح مكة بقيادة رسول الله وتحطيم الأصنام حول الكعبة

المزيد
الجريدة الرسمية