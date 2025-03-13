اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

قدمت الهياكل العظمية للديناصورات المكتشفة في الصين معلومات مفيدة للعلماء عن تكاثر هذه الزواحف في بداية العصر الجوراسي.

الهياكل العظمية للديناصورات المكتشفة في الصين

كما أن صغار الديناصورات كانت تتحرك على 4 أرجل، وبعد أن كبرت فقط كانت تقف على قدميْن، تماما مثل البشر.

إن الهياكل العظمية للديناصورات التي تم العثور عليها في الصين والتي تعود إلى نوع غير معروف سابقا، فضلا عن عدة أعشاش من البيض، قدمت للعلماء لأول مرة معلومات عن كيفية تكاثر هذه الزواحف في بداية العصر الجوراسي. وعلى وجه الخصوص، اتضح أن بيض هذه الحيوانات لم يكن مغطى بقشرة سميكة وصلبة، كما هو الحال لدى أنواع لاحقة. وتم نشر المقال ذات الصلة في مجلة National Science Review.

وتم تقديم بيانات عن نوع Qianlong shouhu من الديناصورات لأول مرة في الأوساط العلمية في عام 2023. ويتكون اسمه من عدة كلمات حيث "تشيان" هو اسم مقاطعة قويتشو حيث تم العثور على المتحجرات، و"لونغ" يمكن ترجمته كـ"تنين"، والاسم النوعي "شووو" مشتق من الكلمة الصينية التي تعني "حراسة" لأنه تم العثور على الديناصورات البالغة وكأنها في موقع حراسة حول الأعشاش.

وبحسب «روسيا اليوم»، جاء في المقال: "إن فهمنا لتكاثر الديناصورات في فترة ما قبل العصر الطباشيري كان صعبا، حيث لم يتم العثور على متحجرات ذات صلة حتى الآن. وصارت لدينا الآن ثلاثة هياكل عظمية للديناصورات البالغة وخمسة أعشاش تحتوي على بيض مع أجنة تابعة لزاحفة جديدة. وتم اكتشافها في جنوب غرب الصين. وتعتبر هذه المتحجرات من العصر الجوراسي المبكر دليلا قويا على وجود أقدم بيض جلدي معروف.

قشرة البيض كانت عبارة عن حلقة وسيطة بين البيض الطري والصلب

وتوصل العلماء إلى استنتاج يفيد بأن قشرة البيض كانت عبارة عن حلقة وسيطة بين البيض الطري والصلب لأن سمك القشرة مشابه لتلك التي تغطي بيض السلاحف والتماسيح الحديثة. كما أن الغلاف يحتوي على شظايا حادة مماثلة لتلك الموجودة في بيض السلاحف والقشرة الصلبة، ولكن شظايا البيض المكسور التي تم العثور عليها كانت صغيرة جدا وتشبه القشرة الجلدية. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن سطح البيض كان مجعدا، وشكله ممدود وغير منتظم مثل البيض ذو القشرة الصلبة.

مع ذلك فإن العلماء يعتقدون أن بيضا مشابها كان موجودا لدى أنواع أخرى من الديناصورات في تلك الفترة.

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