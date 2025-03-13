9 تحديات أمام بيسيرو قبل مواجهة سموحة في الكأس.. تعويض الغيابات.. تثبيت طريقة اللعب.. تحفيز شباب الزمالك.. وعلاج الأخطاء الدفاعية

يواجه البرتغالي بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، تحديات عديدة قبل مباراته المرتقبة ضد سموحة في دور الثمانية من كأس مصر.

المباراة ستكون فرصة هامة للزمالك لمواصلة مسيرته في البطولة، ولكن بيسيرو مطالب بالعديد من القرارات التكتيكية والفنية التي قد تحدد مصير الفريق في البطولة.

التحدي الأول: الفوز والتأهل للدور المقبل

أهم التحديات التي سيواجهها بيسيرو هو قدرة الفريق على الفوز والتأهل لدور نصف النهائي، بطولة الكأس تمثل أولوية لفريق الزمالك، ومباراة سموحة ستكون اختبارًا صعبًا لمدى قدرة المدرب على قيادة الفريق للانتصار، خاصة أن الفريق لم يحقق الاستقرار الفني الكامل بعد، وتحقيق الفوز في هذه المباراة ضروري للمضي قدمًا في البطولة وإرضاء الجماهير التي تنتظر أداء قويًا ونتائج إيجابية.

التحدي الثاني: استغلال الدفعة المعنوية بعد اعتبار الزمالك فائزا على الأهلي في المباراة التي غاب عنها الفريق الأحمر.

الزمالك حصل على ثلاث نقاط في مباراته الأخيرة ضد الأهلي بعد انسحاب الأخير من اللقاء، وهو ما يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة.

بيسيرو بحاجة للاستفادة من هذه الدفعة لتعزيز ثقة اللاعبين في أنفسهم قبل المباراة المقبلة، ويجب على المدرب أن يزرع في نفوس اللاعبين الشعور بالقدرة على تحقيق الفوز، وأن استغلال المعنويات المرتفعة يمكن أن يكون نقطة تحول في أداء الفريق، خصوصًا بعد فترة من التذبذب في الأداء والنتائج.

التحدي الثالث: تثبيت طريقة اللعب

واحدة من أبرز التحديات التي تواجه بيسيرو هي القدرة على تثبيت طريقة اللعب، فالفريق شهد تغييرات متعددة في أسلوبه التكتيكي في الآونة الأخيرة، مما أثر على استقرار الأداء.

كما أن بيسيرو بحاجة لتحديد خطة لعب ثابتة توائم إمكانيات اللاعبين وتمنح الفريق طابعًا جماعيًا يمكنه من التكيف مع مختلف المواقف. سيكون من الضروري على المدرب أن يحدد الطريقة المثلى التي سيلعب بها الفريق ضد سموحة.

التحدي الرابع: الضغط النفسي على اللاعبين

هناك دائمًا ضغط نفسي كبير على اللاعبين في المباريات الحاسمة، خاصة في ظل الانتقادات التي قد يتعرض لها الفريق والجهاز الفني في حال عدم تحقيق نتائج إيجابية.



بيسيرو سيكون مطالبًا بإدارة هذا الضغط بشكل جيد، وتحفيز اللاعبين نفسيًا قبل المباراة لمواجهة سموحة بكل قوة، وعليه أيضًا أن يضمن تركيز اللاعبين خلال المباراة وعدم التفريط في أي فرصة قد تعرقل مسيرتهم.

التحدي الخامس: تحفيز اللاعبين الشباب

الزمالك يملك بعض العناصر الشابة التي قد تكون مفيدة في هذه المباراة، لكن دمج اللاعبين الشباب في مثل هذه المباريات يتطلب حسن اختيار توقيت الدفع بهم. بيسيرو سيكون في اختبار حقيقي في كيفية دمج الشباب بشكل فعال في المباراة دون أن يعرضهم لضغوط تفوق طاقتهم.

التحدي السادس: تحسين الدفاع

دفاع الزمالك يشكل نقطة ضعف كبيرة في الفريق، ويحتاج بيسيرو إلى تكثيف العمل على تحسين الخط الدفاعي، خاصة في مواجهة سموحة الذي يمتلك مهاجمين قادرين على تهديد مرمى الفريق، يجب أن يضع المدرب خطة دفاعية محكمة للحفاظ على نظافة الشباك، والتعامل مع هجمات سموحة بفعالية أكبر.

التحدي السابع: إدارة غيابات اللاعبين

من التحديات التي قد تؤثر على أداء الزمالك هي غيابات اللاعبين سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات. بيسيرو سيكون في حاجة لتكيف خططه وفقًا للغيابات المتوقعة في صفوف الفريق، والتأكد من أن البدلاء قادرون على تقديم أداء جيد في المباراة المقبلة.

التحدي الثامن: قراءة المنافس بشكل دقيق

سموحة فريق قوي ويعتمد على أسلوب لعب منظم، وعلى بيسيرو أن يدرس خصمه جيدًا ويضع خطة تكتيكية قادرة على إيقاف خطورة لاعبي سموحة.

قراءة المباراة بشكل دقيق ستكون حاسمة لنجاح الفريق في بلوغ الدور المقبل.

التحدي التاسع: الفوز المعنوي

الفوز في مباراة سموحة سيكون له بعد معنوي كبير خاصة بعد فترة من التذبذب في نتائج الفريق، الانتصار في هذه المباراة سيمنح الزمالك دفعة كبيرة قبل المباريات القادمة في الدوري والكأس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.