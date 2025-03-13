الخميس 13 مارس 2025
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مصر تشارك فى اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو

يشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بجمهورية مصر العربية فى فعاليات الدورة 68  لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمكتب الأمم المتحدة بفيينا ويترأس  وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق.

وكانت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب  الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا،قد افتتحت اجتماعات الدورة 68  للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة، حيث يشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ويترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق  وبحضور 2000 مشارك  وعدد من وزراء  الخارجية والداخلية والعدل وسفراء من الدول المختلفة  والسفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بفيينا واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدحت وهبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.


وكانت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا قد أختارت جمهورية مصر العربية أول دولة على مستوى  العالم  لتطبيق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال حتى 18 عاما "CHAMPS "،وهو ما يعكس الدور المحوري لمصر في هذا المجال، ويمثل استمرارًا وتأكيدًا لوفاء الدولة المصرية بتعهداتها الدولية ومسئولياتها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة الأطفال على الصمود منذ الولادة وحتى المراهقة، وبالتالي الحماية من تعاطي المخدرات ومواجهة عوامل الخطورة التي قد تواجه الأطفال أثناء نموهم في المراحل المختلفة.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة السكرتير العام للأمم المتحدة المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي صندوق مكافحه وعلاج الادمان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

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