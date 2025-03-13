أبرز 10 سلع صدرتها مصر للخارج خلال 2024

تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويا

وتعمل الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويا.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلى 10 سلع مصدرة مصرية خلال 2024، والتى جاءت بقيمة 18 مليار دولار

وجاءت أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال عام 2024 كالتالى:



1. منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار.



2. ملابس جاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار.



3. فواكه طازجة بقيمة 2.3 مليار دولار.



4. أسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار.



5. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.



6. لدائن بأشكالها الأولية 1.6 مليار دولار.



7. البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار.



8. قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 999.9 مليون دولار.



9. منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 537.5 مليون دولار.



10. بقول جافة بقيمة 491.4 مليون دولار.

الإحصاء: العجز التجاري يرتفع إلى 4.15 مليار دولار في ديسمبر 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية الصادرة، عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصر خلال ديسمبر 2024 بنسبة 13% ليصل إلى 4.15 مليار دولار، مقارنة بـ 3.67 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.

وأظهرت البيانات نمو قيمة الصادرات بنسبة 9.6% لتصل إلى 3.96 مليار دولار، مقابل 3.61 مليار دولار في ديسمبر 2023، مدفوعة بزيادة صادرات منتجات البترول (128.5%)، الفواكه الطازجة (23.4%)، الملابس الجاهزة (17.6%)، والعجائن الغذائية (37.1%).

في المقابل، تراجعت صادرات الأسمدة (47.6%)، البترول الخام (66.2%)، البقول الجافة (3.5%)، والأثاث (6%).

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 11.3% لتبلغ 8.11 مليار دولار، مقارنة بـ 7.28 مليار دولار في ديسمبر 2023، مدفوعة بزيادة واردات الغاز الطبيعي (105.2%)، سيارات الركوب (17.0%)، الذرة (38.6%)، واللدائن (15.8%).

كما تراجعت واردات منتجات البترول (23.6%)، المواد الأولية من الحديد أو الصلب (12.9%)، الأدوية (22.3%)، والقمح (14.9%).

تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًّا من خلال تحسين السياسات التجارية

وطبقا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار حسن الخطيب، أكد أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري قائم على الشفافية والوضوح وأكثر ملاءمة للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية

ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية تستهدف تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وتبني المزيد من الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي.

وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور.

أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية

وأشار «الخطيب» إلى أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية، لافتًا إلى أن التواجد بهذا السوق الهام يتطلب توسع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات إلى جانب توفير مراكز لوجستية مصرية بالعواصم والمدن الرئيسية الأفريقية.

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