الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

عرض فتاة اتهمت والدها بالتعدي عليها على الطب الشرعي

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تحقق النيابة العامة فب بلاغ تقدمت به سيدة إلى الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تتهم فيه زوجها بالاعتداء على ابنتهما البالغة من العمر 16 عاما، مستغلا غياب الأم خارج المنزل.

وقررت نيابة حلوان الجزئية بعرض فتاة على الطب الشرعي بعد أن اتهمت والدها بالتعدي عليها، وذلك لإجراء الكشف الطبي عليها.

أب يعتدي على ابنته بحلوان

وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من فتاة ووالدتها اتهمتا فيه والدها بالاعتداء عليها داخل المنزل.. وأوضحت والدة الفتاة، أنها خرجت في الصباح لشراء بعض مستلزمات المنزل لتجهيز طعام الإفطار، وحينما عادت وجدت ابنتها في حالة انهيار وتبكي داخل غرفتها، وبسؤالها عن سبب بكائها الشديد،أقرت لها بأن والدها اعتدى عليها.. على الفور اصطحبت الفتاة وتوجهتا إلى قسم الشرطة، لتحرير محضر بالواقعة، وطالبت الأم بضبط الأب المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتم تشكيل فريق بحث لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لمعرفة مدى صحة البلاغ، وعرض الطفلة على النيابة العامة، لاتخاذ رأيها فى الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأب المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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