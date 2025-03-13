الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان: تنفيذ 2532 وحدة ضمن "سكن لكل المصريين" بالمنيا الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

 أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 2532 وحدة سكنية جديدة" ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مرحلة الإنشاءات، ومشروعات بنية أساسية وصيانة طرق بمدينة المنيا الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة من خلال نتائج تقارير وجولات تفقدية، مشددًا على أهمية دفع العمل بالمشروعات والالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المقررة.

 

 وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بالوحدات الجديدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحًا أنه جارٍ إنشاء 27 عمارة بها 648 وحدة بمساحة 90 م٢ للوحدة، و5 عمارات بها 180 وحدة بمساحة 75م٢، و71 عمارة بها 1704 وحدات على مرحلتين، بالحي الرابع بمنطقة 1360 فدانا.

 

كما تابع رئيس جهاز المنيا الجديدة، مشروع توسعات محطة الصرف الصحي رقم 1، مشددًا على سرعة دفع عجلة العمل بمبني المولدات والسور وخط الطرد، للانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.
وتفقد رئيس جهاز المنيا الجديدة، سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة للاطمئنان على إجراء الصيانة الدورية لجميع أجزاء المحطة، وتفقد المولدات الخاصة بالمحطة، مشددًا على ضرورة توفير السولار اللازم لتشغيل المحطة في حالة انقطاع التيار.

وأوضح أن محطة المعالجة بالمدينة بطاقة ٢٠ ألف 3/يوم "مرحلة أولى"، وتقوم بري معظم المسطحات الخضراء بالمدينة، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة وتأكد من إجراء جميع التحاليل المطلوبة وعينات السيب النهائي بالمحطة.

وفي الإطار ذاته، تابع رئيس الجهاز، أعمال مرمات وتحويلات ومطبات صناعية بالطبقة الرابطة الأسفلتية وتطوير أرصفة خرسانية وبردورات للجزر بالطرق الرئيسية بالحي الثاني بالمدينة، وكذا أعمال صيانة الطرق في الحي المتميز وذلك لتطوير الأرصفة أمام قاعة المؤتمرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق

الأكثر قراءة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق؟

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

المزيد

انفوجراف

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح مكة بقيادة رسول الله وتحطيم الأصنام حول الكعبة

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

“والشُّهداء عند ربِّهم لهم أَجرهم ونورهم”، الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية