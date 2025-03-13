وزارة التخطيط تطلق تقرير المتابعة رقم 2 حول برنامج «نوفي»

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة رقم 2 حول مستجدات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والنقل المستدام، وذلك في فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ورؤساء منظمات التمويل الدولية، والسفراء، وممثلي القطاع الخاص ومجلس النواب.

ويتضمن تقرير المتابعة رقم 2 نتائج تنفيذ المشروعات الخاصة بمحور الطاقة بعد عامين من إطلاق البرنامج وجهود حشد الاستثمارات المناخية وآليات التمويل المبتكر، فضلًا عن تطورات التأهيل الفني لمشروعات المياه والغذاء والطاقة.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت برنامج «نوفي» خلال يوليو من عام 2022، كما تم تبنيه كمبادرة مصرية في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وعلى مدار عامين حظى البرنامج بدعم دولي وإشادة كبيرة، باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.