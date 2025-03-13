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رياضة

الكاس يختار 29 لاعبا لمعسكر مارس استعدادا لأمم إفريقيا للناشئين

أحمد الكاس
أحمد الكاس

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري للناشئين مواليد 2008، قائمة اللاعبين التي وقع عليهم الاختيار للمعسكر المغلق المقرر انطلاقه اليوم الخميس، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب والمقرر إقامتها من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 إبريل المقبل.

وجاءت قائمة أسماء اللاعبين المختارين كالتالي:

عمر عبدالعزيز - ياسين حاتم - حمزة الدجوي - مهند الشامي - معاذ فوزي - محمد شريف -فارس فخري - أدهم فريد - آدم محمد - نور أشرف -باسل مدحت - عمر العدوي -بلال عطية - أنس رشدي - كريم جمعة -عبدالعزيز الزغبي - محمد حمد - حمزة عبدالكريم - عبد الرحمن أبو اليزيد - زياد أيوب -يوسف تامر - عمر نبيل - عمر كمال - يوسف وجيه - عمر أمين - علي بسيوني -فادي وائل - عمرو عادل - أحمد إيهاب.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بلقاء جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

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