مصرع فتاة في حريق شقة بحي الزهور ببورسعيد

لقيت فتاة مصرعها، أثر حريق نشب داخل شقة بحي الزهور بمحافظة بورسعيد بعد السحور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بورسعيد بلاغا يفيد بوصول الفتاة هاجر.م 18 سنة، إلى مستشفى النصر جثة هامدة، وذلك بادعاء تعرضها لحروق شديدة جراء نشوب حريق داخل منزلها الكائن في منطقة ابن أبو طالب.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في شقة سكنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات، فيما توفيت الفتاة متأثرة باصابتها ونقلت الجثة إلى المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراءالتحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق ومعرفة ملابساته، والتصريح بدفن الجثة عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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