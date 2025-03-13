جبران يعلن عن فرص عمل في لبنان براتب 25 ألف جنيه (تفاصيل)

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس عن فتح باب التقديم على 10 فرص عمل لكوادر مصرية في مهنة "غسيل وتشحيم "، للعمل في شركة يونيتد بتروليوم كومباني ش.م.ل" في لبنان.

وقال جبران: إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار الفرص التى توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

ودعا الوزير الشباب الراغب في العمل في هذه الفرص الجديدة إلى التقديم على الرابط التالي

من جانبها قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن الشروط والمزايا المقدمة من هذه الشركة عبارة عن: راتب شهري 500 دولار، بما يعادل 25 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى توفير سكن مناسب، وتأمين صحي، ومدة العقد سنة قابلة للتجديد.

وأوضحت أن شروط التقديم هي “الحصول على مؤهل متوسط، والسن من 25 إلى 40 سنة”، ويمتد التقديم لمدة 5 أيام، من اليوم الخميس الموافق 13-3-2025، إلى 18-3-2025.

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