تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار الأرز اليوم، تشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا خلال تعاملات شهر رمضان، وتعتبر سلعة الأرز من أهم السلع والأطباق الرئيسية على السفرة خلال الشهر الكريم، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة ملحوظة فى السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية.

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

وطرحت العديد من الشركات المنتجة للأرز عروض أسعار على الأرز لتتراوح من 26 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

وتشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا وذلك من خلال قيام الشركات المنتجة بطرح العديد من العروض للجمهور.

اسعار الارز

أسعار الأرز اليوم

تراوح سعر طن الأرز الشعير الرفيع بين 16800-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر طن الشعير العريض بين 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27-29 ألف جنيه للطن.

أسعار الأرز

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة

أسعار الأرز اليوم

سعر أرز مصري كم “الضحى ” 1 كجم سجل 39.95 جنيه.

أرز أبيض كم “الساعة” 1 كجم سجل 38 جنيها.

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم بلغ ‏40 جنيها.

أسعار الأرز

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

اسعار الارز

سعر الأرز

وأشار إلى استقرار أسعار الأرز خلال الفترة الحالية، لن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

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