سمير كمونة يكشف كواليس هدفه التاريخي في المغرب وتتويج الأهلي ببطولة النخبة (فيديو)

تحدث سمير كمونة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، عن أحد أبرز أهداف مسيرته الكروية، وهو الهدف الذي سجله برأسية قاتلة منح بها الأهلي بطولة النخبة على أرض المغرب، في ستاد مركب محمد الخامس، وسط جماهير غفيرة.

وأكد كمونة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أن هذا الهدف يعد من أجمل أهداف حياته، ليس فقط لأنه كان هدف بطولة، ولكن لأنه جاء خارج الديار، وفي توقيت حاسم، بالدقيقة 44 أو 45، أمام فريق مغربي قوي، وعلى ملعبه ووسط جماهيره المتحمسة.

كما تحدث عن دوره الدفاعي في الفريق، مشيرًا إلى أنه كان يشكل ثنائيًّا دفاعيًّا قويًّا مع زميله محمود أبو الدهب، حيث اشتهر الثنائي بقدراتهما الدفاعية والهجومية، حتى أطلق عليهما البعض لقب "المدفعجية".



وأوضح أن أبو الدهب كان يتمتع بتسديدات قوية، وساهم في العديد من الأهداف بتمريراته الدقيقة، بل إنه هو من صنع له العرضية التي جاء منها هدف البطولة.

وأشاد كمونة بزملائه في خط الدفاع خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الأهلي كان يمتلك دفاعًا صلبًا يضم لاعبين مميزين مثل محمد يوسف، إبراهيم حسن، عمرو الحديدي، مشير حنفي، ومصطفى عبد الهادي.

وأوضح أن هذا الخط الدفاعي لم يكن يقتصر على التألق مع الأهلي فقط، بل كان يشكل العمود الفقري لدفاع منتخب مصر، حيث كان اللاعبون ينتهون من مباريات الأهلي، وبعد أيام قليلة ينضمون لمعسكر المنتخب الوطني، مما عزز من انسجامهم وتألقهم على كافة المستويات.

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