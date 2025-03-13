الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

انطلاق فعاليات اليوم الرابع لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو

انطلقت فعاليات أعمال اجتماعات الدورة 68  للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا لليوم الرابع على التوالي بمشاركة وفد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي الذي يترأسه الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق.


وكانت الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا قد افتتحت اجتماعات الدورة 68  للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والسفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا واللواء محمد زهير مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وحضور 2000 مشارك وعدد من وزراء الخارجية والداخلية وسفراء من الدول المختلفة.


وكانت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا قد اختارت مصر أول دولة على مستوى العالم لتطبيق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال حتى 18 عام""CHAMPS "، وهو ما يعكس الدور المحوري لمصر في هذا المجال، ويمثل استمرارًا وتأكيدًا لوفاء الدولة المصرية بتعهداتها الدولية ومسئولياتها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.


وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة الأطفال على الصمود منذ الولادة وحتى المراهقة، وبالتالي الحماية من تعاطي المخدرات ومواجهة عوامل الخطورة التي قد تواجه الأطفال أثناء نموهم في المراحل المختلفة.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار غير المشروع الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

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