كمونة يكشف كواليس محاولات حسام وإبراهيم حسن لضمه للزمالك (فيديو)

كشف سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، كواليس محاولات حسام وإبراهيم حسن لضمه إلى صفوف الزمالك بعد عودته من الاحتراف، مؤكدًا أنه كان سيحصل على أعلى عقد مالي في مسيرته آنذاك، لكنه رفض العرض بسبب التزامه بوعده للكابتن صالح سليم.

وأوضح كمونة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن رفضه للانتقال إلى الزمالك لم يكن بسبب أي تقليل من النادي، بل على العكس، فهو يعتبره نادٍ كبير بجماهير عريضة، لكن ارتباطه العاطفي بالأهلي ووعده الذي قطعه للكابتن صالح سليم جعله يحسم قراره بالعودة إلى القلعة الحمراء فور انتهاء تجربته الاحترافية.



وأشار إلى أن الاتفاق مع المايسترو كان واضحًا منذ البداية، وهو أن يعود إلى الأهلي إذا قرر الرجوع إلى مصر، وهو ما التزم به عن قناعة، رغم العروض المغرية التي تلقاها من أندية أخرى، وعلى رأسها الزمالك.



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