الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

شرطة الكهرباء تحرر 4 آلاف قضية سرقة تيار بالمحافظات خلال 24 ساعة

سرقة تيار كهربائي،
سرقة تيار كهربائي، فيتو

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لمواجهة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية في المحافظات.

 

وأسفرت حملات شرطة الكهرباء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4 آلاف و182 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.


يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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