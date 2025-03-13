ملخص أحداث الحلقات قبل الأخيرة من مسلسل "الكابتن" لـ أكرم حسني

حلقتان تفصلنا عن ختام مسلسل الكوميديا الفانتازي "الكابتن" الذي يترأس بطولته النجم أكرم حسني.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز اللقطات التي شاهدتها الحلقات قبل الأخيرة من العمل.

مسلسل الكابتن 13

بدأت الحلقة 13 من مسلسل الكابتن من حيث انتهت سابقتها، حيث طلبت باكينام (سوسن بدر) من الكابتن حسام (أكرم حسني) إفساد زواج ابنتها كايا (مي الغيطي) من طارق (محمد أنور)، الذي تعتبره غير مناسب لها. لم تكن المهمة سهلة، لكن حسام قرر التظاهر بأنه منظم حفلات زفاف ليتمكن من تنفيذ خطته.

محاولات فاشلة لإفساد الفرح

اجتمع حسام مع خطيبته سما (آية سماحة)، وصديقه كريم (أحمد عبد الوهاب)، ورانيا (وئام مجدي)، للتفكير في طرق لإفساد الزفاف. اقترحت سما تشغيل أغانٍ متضاربة لإحداث ارتباك، بينما رأت رانيا أن الألعاب النارية قد تتسبب في فوضى. لكن باكينام لم تقتنع بهذه الأفكار، وطالبت حسام بإيجاد عيوب حقيقية في طارق لإقناع كايا بفسخ الخطبة.

اكتشاف مهنة طارق

بدأ حسام البحث عن نقاط ضعف طارق، ليكتشف أنه يعمل كـ"كومبارس" في أحد الأعمال السينمائية. وأثناء زيارته لموقع التصوير، شاهد طارق يؤدي مشهدًا يتعرض فيه للضرب المبرح. حاول حسام معرفة المزيد عن خطيب كايا، لكن المخرج (معتز التوني) أخبره أن العيب الوحيد في طارق هو طيبته المفرطة، وهو ما جعل خططه تفشل.

فشل خطط الإيقاع بطارق

لم يستسلم حسام، فحاول إغراء طارق بالخروج في سهرات العزوبية وتجربة المشروبات الكحولية أو التدخين، لكن طارق رفض جميع العروض، مؤكدًا على تمسكه بمبادئه وحبه الصادق لكايا، مما زاد من صعوبة تنفيذ مخطط حسام.

مفاجأة في الشقة المفروشة

في تطور مفاجئ، قرر حسام وكريم وسما اصطحاب كايا إلى إحدى العمارات السكنية، حيث رأوا طارق في شقة مفروشة برفقة فتاة. لكن قبل أن تتصاعد الأمور، سقط طارق من أعلى البناية وهو يرتدي "روب"، ليكشف لهم أنه كان يؤدي مشهدًا تمثيليًّا كـ"دوبلير"، ما أثار حالة من الصدمة والارتباك. طلب المخرج من الجميع مغادرة موقع التصوير حتى يتمكن من إعادة المشهد، تاركًا حسام في حيرة من أمره حول الخطوة التالية لإفساد الزواج.

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