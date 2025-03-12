الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

الزمالك يهنئ هاني أبو ريدة بانتخابه عضوا بمجلس فيفا

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

هنأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة حصوله على عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس فيفا) للدورة الخامسة على التوالي على هامش الجمعية العمومية غير العادية لـ"كاف".

علي جانب آخر، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن معاناة ناصر منسي مهاجم الأبيض من وعكة صحية وهو ما تسبب في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية وكان آخرها مباراة القمة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن اللاعب تحت المتابعة الطبية المستمرة للتأكد من تحسن حالته الصحية قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن ناصر منسي يخضع حاليًا لبروتوكول علاجي تحفظي، للتعافي والعودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

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