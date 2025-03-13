للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

أعلن نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف، اليوم، أنه خلال العام الماضي 2024 زاد عدد سائقات القطارات في مترو موسكو بنسبة 30%.

سائقات قطارات المترو فى موسكو

وحسب شبكة "روسيا اليوم" تقوم النساء بتشغيل القطارات الحديثة "موسكفا" على خطوط ميترو كثيرة منها خطا نيكراسوفكا وفيليوفسكايا، وقبل أن يصبحن سائقات قطارات، أكملت كل واحدة منهن تدريبها في جامعة النقل في موسكو.

سائقات مترو موسكو، فيتو

فى تفاصيل إضافية، أنه في خط فيليوفسكايا، يعمل جميع السائقين—رجالا ونساء—مع مساعدين، وهو خط المترو الوحيد الذي لا يحتوي على نظام ALS-ARS (إشارة القاطرات الأوتوماتيكية مع التحكم في السرعة)، مما يتطلب تشغيل القطار بواسطة شخصين.

زيادة عدد النساء فى مهنة قيادة القطارات فى روسيا

وأضاف عمدة موسكو: “عادت النساء إلى مهنة قيادة القطارات في مترو موسكو في يناير 2021، ويستمر عددهن في الازدياد. اليوم، هناك 120 سائقة قطار ومساعداتهن يعملن في تشغيل القطارات. نحن نخلق بيئة عمل مريحة لجميع الموظفين، وفقا لمبادرة عمدة موسكو سيرجي سوبيانين”.

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