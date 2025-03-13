الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

سائقات مترو موسكو،
سائقات مترو موسكو، فيتو

أعلن نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف، اليوم، أنه خلال العام الماضي 2024 زاد عدد سائقات القطارات في مترو موسكو بنسبة 30%.

سائقات قطارات المترو فى موسكو

وحسب شبكة "روسيا اليوم" تقوم النساء بتشغيل القطارات الحديثة "موسكفا" على خطوط ميترو كثيرة منها خطا نيكراسوفكا وفيليوفسكايا، وقبل أن يصبحن سائقات قطارات، أكملت كل واحدة منهن تدريبها في جامعة النقل في موسكو.

سائقات مترو موسكو، فيتو
سائقات مترو موسكو، فيتو

فى تفاصيل إضافية، أنه في خط فيليوفسكايا، يعمل جميع السائقين—رجالا ونساء—مع مساعدين، وهو خط المترو الوحيد الذي لا يحتوي على نظام ALS-ARS (إشارة القاطرات الأوتوماتيكية مع التحكم في السرعة)، مما يتطلب تشغيل القطار بواسطة شخصين.

زيادة عدد النساء فى مهنة قيادة القطارات فى روسيا

وأضاف عمدة موسكو: “عادت النساء إلى مهنة قيادة القطارات في مترو موسكو في يناير 2021، ويستمر عددهن في الازدياد. اليوم، هناك 120 سائقة قطار ومساعداتهن يعملن في تشغيل القطارات. نحن نخلق بيئة عمل مريحة لجميع الموظفين، وفقا لمبادرة عمدة موسكو سيرجي سوبيانين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سائقات القطارات مترو موسكو موسكفا إشارة القاطرات الأوتوماتيكية عمدة موسكو

مواد متعلقة

الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط في موسكو بطائرات مسيرة

موسكو تدعو لوقف إراقة الدماء ومنع تدهور الأوضاع في سوريا

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة مباراة القمة 130

الحكومة تكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن الوقود (فيديو)

فتاة تتجرد من ملابسها داخل مترو جامعة القاهرة والشرطة النسائية تسيطر على الموقف

مصر أكبر من الجميع، رسالة نارية من وزير الشباب حول أزمة القمة 130

حقيقة هجوم شاب مصري من محافظة الجيزة على منصة إكس، إيلون ماسك يكشف التفاصيل

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يضرب بروج بثلاثية نظيفة ويتأهل لربع النهائي

منوعات

المزيد

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

ابنة إيلون ماسك المتحولة تهاجم والدها بسبب تحديد جنسها قبل ولادتها

الكشف عن أسرار وثائق دفنها بركان عمره 2000 عام

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفرة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

ما مدى وجوب إخراج الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب

تعرف على أحكام التغني بالقرآن والفرق بين التجويد والترتيل

المزيد
الجريدة الرسمية