الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

تبادل الاتهامات، عمرو السولية يحرر محضرا ضد عضو بالنادي الأهلي

عمرو السولية
عمرو السولية

حرر عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، محضرا بقسم شرطة ثالث مدينة نصر اتهم فيه عضوا بالنادي الأهلي بفرع مدينة نصر بالتعدي عليه بالسب والقذف بألفاظ خادشة أثناء مغادرة النادي.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من عمرو السولية لاعب النادي الأهلي يتهم فيه عضوا بالنادي الأهلي بفرع مدينة نصر بالتعدي عليه بالسب والقذف بألفاظ خادشة أثناء مغادرة النادي.

وأضاف عمرو السولية، أنه كان متواجدا داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وفي هذه الأثناء فوجئ بأحد الأعضاء يعتدي عليه بالسب والقذف والألفاظ الخارجة بعد أحداث مباراة القمة التي لم يحضرها النادي الأهلي.

 

وكان عضو بالنادي الأهلي قد حرر محضرا بقسم شرطة ثالث مدينة نصر، ضد عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، يتهمه فيه بسبه ومحاولة الاعتداء عليه داخل فرع نادى الأهلي بمدينة نصر عقب انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك.


مشاجرة عمرو السولية 
وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث قد تلقى بلاغا من مواطن يتهم فيه عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، بالتعدى عليه والسب والقذف داخل فرع نادي الأهلي بمدينة نصر.

وأضاف المواطن في بلاغه، أنه أثناء معاتبته لعمرو السولية بسبب انسحابهم من مواجهة الزمالك فى مباراة القمة باستاد القاهرة، قام اللاعب بسبه وقذفه والتعدي عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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