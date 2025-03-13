الخميس 13 مارس 2025
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اقتصاد

بعد حالة الركود، توقعات نارية لأسعار الذهب داخل الأسواق الفترة المقبلة

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

يزداد الطلب على المعدن الأصفر خلال عطلة عيد الفطر المبارك وبعد انتهاء فترة الركود في شهر رمضان المبارك حيث يعزف الكثير المواطنين عن شراء الذهب طول شهر رمضان ويزداد مع حلول الأعياد.

ويزداد الطلب نتيجة لكثرة حفلات الزفاف فى تلك الفترة من كل عام الأمر الذي يجعل الطلب على المعدن الأصفر أكبر من الأيام السابقة عليه وهو مما قد يؤدي إلى تحريك الأسعار.

توقع محللون عالميون ارتفاع أسعار الذهب خلال 2025 خاصة يو بي إس تتوقع وصول الذهب إلى 3200 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025 وفى ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والطلب المتزايد على الذهب كأصل آمن.

 

توقعات الأسعار المحلية خلال عطلة عيد الفطر 

يتوقع بعض العاملين ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر في الأعياد وارتفاع السعر من جديد عن المستويات الحالية التي يوجد عليها حيث يصل سعر الأونصة الآن إلى مستويات 2916 دولارًا.

ويبدأ الطلب على المواد الغذائية والمشروبات فى التراجع خلال النصف الثاني من رمضان وزيادة الطلب بشكل ما على الملابس والمشغولات الذهبية وغيرها من السلع الأخرى.

وتبلغ أسعار الشبكة وفق نادي نجيب في التوقيت الحالي ما يقرب من مستويات 30000 جنيه تزيد أو تنخفض قليلًا حسب رغبة العميل ومقدرته المادية.

ويسجل الجرام 21 الأكثر انتشارًا حاليًّا نحو 4120 جنيهًأ، بينما سجل الجرام 18 نحو 3531 جنيهًا، والجرام 24 نحو 4708 جنيهات.

 

أسعار الذهب العالمية في البورصة 

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، خلال تعاملات الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي ربما تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وسط توتر تجاري ومخاوف من تباطؤ اقتصادي بينما ينصب التركيز أيضًا على اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.


استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2915.65 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0455 بتوقيت جرينتش، في حين استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2915.65 دولار للأونصة.

 

تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية لكندا

وتراجع ترامب  الثلاثاء عن تعهده بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم من كندا إلى 50 بالمئة، وذلك بعد ساعات من إعلانه رفع الرسوم.

وفي هذه الأثناء، وافقت الولايات المتحدة على استئناف المساعدات العسكرية وتبادل معلومات المخابرات مع أوكرانيا بعد أن قالت كييف إنها ستقبل الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في حربها مع روسيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.75 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.52 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 943.31 دولار.

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