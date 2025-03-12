فرنسا: رفع مزيد من العقوبات عن سوريا سيكون مشروطا

حذرت الحكومة الفرنسية من أن باريس لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا بقيت الانتهاكات التي خلفت أكثر من ألف قتيل مدني في غربي ووسط البلاد في الأيام الأخيرة دون عقاب، بحسب "فرانس برس".

باريس لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا

وقال الوزير المنتدب المكلف الفرنكوفونية ثاني محمد الصليحي أمام أعضاء مجلس الشيوخ من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تكن لدينا ضمانات بأن الانتهاكات لن تمر دون عقاب".

وأضاف "تدين فرنسا جميع الانتهاكات ضد المدنيين أيا كانت طائفتهم، وأيا كان مرتكبوها، سواء كانوا جماعات تابعة لنظام بشار الأسد أو جماعات إرهابية".

وتابع: "لن يتمكن هذا البلد من استعادة استقراره وازدهاره دون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق كل الطوائف".

ورحب الوزير بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع والأكراد.

وقال الصليحي إن "النتائج التي تم التوصل إليها الأكراد مع مشجعة للغاية، وأعقبها اتفاق أمس مع الدروز" دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي نهاية فبراير تعليق العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية.

لكن الوضع لا يزال هشا كما أظهرت عمليات القتل التي وقعت في الأيام الأخيرة في غربي ووسط البلاد.

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