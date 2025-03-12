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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ضد أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أيندهوفن الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وفاز آرسنال ذهابًا، خارج ملعبه، بنتيجة 7-1، وتبدو فرصه محسومة في التأهل لربع النهائي.

وشهد تشكيل آرسنال، إراحة العديد من نجوم الفريق، مثل ويليام ساليبا ومارتن أوديجارد وجابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد، بعد النتيجة الكبيرة في الذهاب.

تشكيل آرسنال وأيندهوفن

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

آرسنال: دافيد رايا - سكيلي - جابرييل ماجاليس- كيويور - بن وايت - زينشينكو - ديكلان رايس - جورجينيو - تيرني - رحيم سترلينج - ميكيل ميرينو.

أيندهوفن: بينيتيز - مالاسيا - أوبيسبو - ناجالو - ليديزما - بابادي - شوتن - تيل - باكايوكو - بيرسيتش - دريوش.

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