1600 صحفي يشاركون في الإفطار السنوي لنقابة الصحفيين (صور)

شارك ١٦٠٠ صحفي في الإفطار السنوي، الذي نظمته نقابة الصحفيين مساء اليوم الأربعاء، والذي حرص فيه أعضاء المجلس على رأسهم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة وباقي الأعضاء، على استقبال الصحفيين وأسرهم المشاركين في الإفطار، على سلالم النقابة.

إفطار الصحفيين السنوي

كما حرص عدد من المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة على مقعد النقيب و٦ من الأعضاء، على استقبال الصحفيين إلى جانب أعضاء المجلس، وكان على رأسهم الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على ذات المنصب، والكاتب الصحفي محمد شبانة، سكرتير عام الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عمرو بدر، عضو مجلس النقابة الأسبق.

وأقامت نقابة الصحفيين احتفالية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم عقب إفطار الأسرة الصحفية على مسرح النقابة، يحيي الحفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، حيث تشدو بعددٍ من القصائد والابتهالات الدينية والأغاني الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.