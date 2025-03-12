الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلال حفل إفطار سنوي، إقامة صلاة المغرب بالكنيسة الإنجيلية بملوي

صلاة المغرب داخل
صلاة المغرب داخل أروقة الكنيسة الإنجيلية

نظمت الكنيسة الإنجيلية بمركز ملوي في محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، إفطارًا سنويًا يضم المسلمين، في مشهد يبرز روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.

رفع صلاة المغرب داخل كنيسة في المنيا

وأكد القس مدحت سامي شفيق، راعي الكنيسة الإنجيلية في ملوي، أن إفطار اليوم شهد مشاركة أكثر من 200 صائم، من بينهم عدد من المشايخ ورموز المدينة.

أداء صلاة المغرب بعد رفع الأذان داخل أروقة الكنيسة

لافتا، إلى أنه بروح الود والحب والوحدة الوطنية أقيمت أداء صلاة المغرب بعد رفع الأذان داخل أروقة الكنيسة، مما يعكس أواصر المحبة والتآخي بين الجانبين.

خلال حفل إفطار سنوي، رفع أذان المغرب في قلب الكنيسة بملوي في المنيا

أقيمت صلاة المغرب في ملعب الكنيسة بحضور ممثلين عن بيت العائلة المصري بملوي، إلى جانب قيادات شعبية وتنفيذية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى وفد من الكنيسة الأرثوذكسية وعدد من النقابات المهنية، مما أضفى أجواءً من الألفة والمودة على مائدة الإفطار.

الكنيسة الإنجيلية بمركز ملوي

تأسست الكنيسة الإنجيلية بمركز ملوي عام 1870، وأعيد افتتاحها عام 2019 بعد إعادة بناء شاملة من قبل الهيئة الهندسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بترميم الكنائس.

تمتد الكنيسة على مساحة 1552 مترًا مربعًا، وتحتوي على أربعة مبانٍ رئيسية توفر خدمات العبادة لمختلف فئات المجتمع المسيحي، بما في ذلك مبنى رئيسي مكون من طابقين، ومبانٍ فرعية متعددة تخدم احتياجات متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكنيسة الانجيلية بمركز ملوى الإنجيلية بمركز ملوي في محافظة المنيا الإنجيلية في ملوي أداء صلاة المغرب بعد رفع الأذان داخل أروقة الكنيسة صلاة المغرب داخل كنيسة في المنيا المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

إصابة 20 شخصًا في حادثين منفصلين بالمنيا خلال 24 ساعة

حسن الخاتمة، القصة الكاملة لوفاة شاب خلال صلاة التراويح بالمنيا

عادة منذ 20 عاما، مهندس قبطي يوزع وجبات السحور على المسلمين في المنيا (فيديو وصور)

أنا القبطي اللي بنتظر شهر رمضان، رضا وصفي أشهر صانع كنافة بلدي في المنيا (صور)

جريمتان مروعتان تهزان المنيا في رمضان، شاب يذبح شقيقته وآخر يتخلص من شقيقه الأصغر

شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية في المنيا

جرائم تثير الصدمة، شاب يقتل شقيقته في المنيا

في نهار رمضان، شاب يقتل شقيقته في ظروف غامضة بالمنيا

الأكثر قراءة

مصر أكبر من الجميع، رسالة نارية من وزير الشباب حول أزمة القمة 130

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

"الإعلاميين" تعلن إيقاف إيهاب الكومي وإحالته للتحقيق

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

الحكومة تكشف خطتها لرفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025

مجلس الأهلي يحتوي غضب كولر بعد أزمة القمة

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المحافظات

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في قطر

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أحكام التغني بالقرآن والفرق بين التجويد والترتيل

مفتي الجمهورية: لا يمكن الوصول إلى الفهم الصحيح للدين إلا من خلال العلماء

بعد موت شاب أثناء صلاة التراويح، باحث إسلامي: استمرار الصلاة مخالف للدين

المزيد
الجريدة الرسمية