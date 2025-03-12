خلال حفل إفطار سنوي، إقامة صلاة المغرب بالكنيسة الإنجيلية بملوي

نظمت الكنيسة الإنجيلية بمركز ملوي في محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، إفطارًا سنويًا يضم المسلمين، في مشهد يبرز روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.

رفع صلاة المغرب داخل كنيسة في المنيا

وأكد القس مدحت سامي شفيق، راعي الكنيسة الإنجيلية في ملوي، أن إفطار اليوم شهد مشاركة أكثر من 200 صائم، من بينهم عدد من المشايخ ورموز المدينة.

أداء صلاة المغرب بعد رفع الأذان داخل أروقة الكنيسة

لافتا، إلى أنه بروح الود والحب والوحدة الوطنية أقيمت أداء صلاة المغرب بعد رفع الأذان داخل أروقة الكنيسة، مما يعكس أواصر المحبة والتآخي بين الجانبين.

خلال حفل إفطار سنوي، رفع أذان المغرب في قلب الكنيسة بملوي في المنيا

أقيمت صلاة المغرب في ملعب الكنيسة بحضور ممثلين عن بيت العائلة المصري بملوي، إلى جانب قيادات شعبية وتنفيذية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى وفد من الكنيسة الأرثوذكسية وعدد من النقابات المهنية، مما أضفى أجواءً من الألفة والمودة على مائدة الإفطار.

الكنيسة الإنجيلية بمركز ملوي

تأسست الكنيسة الإنجيلية بمركز ملوي عام 1870، وأعيد افتتاحها عام 2019 بعد إعادة بناء شاملة من قبل الهيئة الهندسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بترميم الكنائس.

تمتد الكنيسة على مساحة 1552 مترًا مربعًا، وتحتوي على أربعة مبانٍ رئيسية توفر خدمات العبادة لمختلف فئات المجتمع المسيحي، بما في ذلك مبنى رئيسي مكون من طابقين، ومبانٍ فرعية متعددة تخدم احتياجات متنوعة.

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