الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

بعد تألقه في إمامة المصلين بالأزهر، كيف يقضي "صاحب البصيرة" محمد أحمد حسن يومه؟

النابغة الأزهري الطالب
النابغة الأزهري الطالب محمد أحمد حسن

نشرت صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو خاصًا عن محمد أحمد حسن، النابغة الأزهري الملقب بـ"صاحب البصيرة"، والذي لفت الأنظار خلال إمامته للمصلين في الجامع الأزهر.

ويستعرض الفيديو تفاصيل يومه وكيف يقضي وقته في طلب العلم وحفظ القرآن الكريم، إلى جانب اهتمامه بالدراسة والتعمق في العلوم الشرعية، مما جعله نموذجًا مُلهمًا في الاجتهاد والتميز رغم فقدانه البصر.

محمد أحمد حسن، المعروف بـ"صاحب البصيرة"، هو طالب أزهري من معهد "أبو قير الثانوي الأزهري" في الإسكندرية. وُلد في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وبدأ حفظ القرآن الكريم في سن الثالثة، وأتمّه في الثامنة من عمره. 

في عام 2023، فاز بالمركز الأول في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم. وفي العام التالي، حصل على المركز الأول في فئة أصحاب الهمم بمسابقة "تحدي القراءة العربي" لعام 2024، متفوقًا على أكثر من 39 ألف مشارك من مختلف الدول العربية. 

في تاسع ليالي شهر رمضان المبارك لعام 2025، أمّ المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر، قارئًا برواية قنبل عن ابن كثير المكي، مما لاقى تفاعلًا واسعًا وإعجابًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 

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محمد أحمد حسن النابغة الأزهري صاحب البصيرة الجامع الأزهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار القرآن الكريم

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