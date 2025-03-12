الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل هارب من السجن المؤبد وبحوزته بندقية آلية بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بحبس عاطل هارب من السجن المؤبد بقتل قتل وبحوزته بندقية آلية بالتجمع أول وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات. 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مكان إختباء  عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى جناية "قتل") بدائرة قسم شرطة التجمع أول.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه بمكان اختبائه وعُثر وبحوزته على بندقية آلية، 2 خزينة، وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القاهرة الجديدة بدائرة قسم شرطة التجمع اول بالسجن المؤبد أمن القاهرة دائرة قسم شرطة السلام قسم شرطة السلام أول بالقاهرة قسم شرطة التجمع أول

مواد متعلقة

القبض على لاعب الأهلي السابق إبراهيم سعيد

تحقيقات موسعة في مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين بحادث تصادم بطريق العاصمة الإدارية (صور)

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق المحاجر بالبدرشين

خلال ساعات، محاكمة 9 متهمين في خلية ولاية داعش الدلتا

التصريح بدفن جثة شاب دهسته فتاة بسيارة بالتجمع

استدعاء مجري التحريات بمصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق بالغربية

استعجال التحريات التكميلية لشخصين بتهمة عرض رشوة على مهندس بأحد أحياء القاهرة

تجديد حبس سائق تخصص في سرقة البطاريات من أبراج الهواتف المحمولة بالتجمع

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

مجلس الأهلي يحتوي غضب كولر بعد أزمة القمة

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المحافظات

أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

تعرف على أقل سعر لكيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد موت شاب أثناء صلاة التراويح، باحث إسلامي: استمرار الصلاة مخالف للدين

يقول نبينا "إن لله أهلين من الناس" فمن هم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

كيف تتخلص من التفكير الزائد والتوتر والقلق؟ روشتة نبوية من عمرو خالد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية