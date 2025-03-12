حبس عاطل هارب من السجن المؤبد وبحوزته بندقية آلية بالتجمع

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بحبس عاطل هارب من السجن المؤبد بقتل قتل وبحوزته بندقية آلية بالتجمع أول وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مكان إختباء عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى جناية "قتل") بدائرة قسم شرطة التجمع أول.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه بمكان اختبائه وعُثر وبحوزته على بندقية آلية، 2 خزينة، وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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