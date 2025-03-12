رئيس الوزراء يشارك غدا في إطلاق تقرير المتابعة الثاني ومائدة حول منصة "نُوفي"

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني، إلى جانب مائدة مستديرة لمناقشة تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، الذي يُعنى بالارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

تُقام الفعاليات في قاعة فلورانس بفندق سانت ريجيس الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية.

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