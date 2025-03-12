الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

بينهم مصر، تفاصيل اجتماع وزراء خارجية 5 دول ومنظمة التحرير الفلسطينية في الدوحة

اجتماع الدوحة، فيتو
اجتماع الدوحة، فيتو

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وذلك للتنسيق بشأن التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

سبل تنسيق الموقف العربي 

تناول الاجتماع سبل تنسيق الموقف العربي وبحث مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن دعم الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى النظر في سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، ولا سيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وبحضور الدول والجهات المانحة.

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بدر عبد العاطي وزراء خارجية مصر والسعودية قطر القضية الفلسطينية

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