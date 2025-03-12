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رياضة

طبيب الزمالك يكشف موقف ناصر منسي من لقاء سموحة بالكأس

ناصر منسي
ناصر منسي

يواجه ناصر منسي، مهاجم فريق الزمالك، احتمالية كبيرة للغياب عن مباراة الفريق المقبلة ضد سموحة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، المقررة يوم السبت المقبل. وذلك بسبب معاناته من وعكة صحية حالت دون جاهزيته للمشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لتصريحات الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، فقد أكد أن ناصر منسي يخضع حاليًا لمتابعة طبية مستمرة للتأكد من تحسن حالته الصحية قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأوضح أسامة أن اللاعب يخضع لبروتوكول علاجي تحفظي، وذلك بهدف التعافي سريعًا والتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن غياب ناصر منسي عن المباريات الأخيرة كان بسبب حالته الصحية، بما في ذلك غيابه عن مباراة القمة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهاز الطبي يبذل قصارى جهده لتسريع عملية تعافيه، ورغم هذه الإصابات، يظل الطاقم الطبي في متابعة مستمرة لحالة اللاعب لضمان استعادته للياقته البدنية والجاهزية للمشاركة في المباريات القادمة.

من جانبه، يستعد فريق الزمالك لملاقاة سموحة يوم السبت المقبل في مباراة هامة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمقررة على استاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويأمل الفريق الأبيض في الحصول على نتائج إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة، لكن غياب ناصر منسي يثير قلق الجهاز الفني الذي يعتمد عليه في الخط الهجومي.

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الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي رئيس الجهاز الطبي محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يستعد فريق الزمالك متابعة مستمرة لقاء سموحة فريق الزمالك

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