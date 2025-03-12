تكليف مجاهد مديرًا لمستشفى العسيرات المركزي بسوهاج

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الأربعاء قرارًا بتكليف الدكتور عمرو أحمد مجاهد للعمل مديرًا لمستشفى العسيرات المركزي.

والجدير بالذكر أن الطبيب المكلف يعمل حاليًا مساعد أخصائي نسا وتوليد بمستشفى جرجا العام كما عمل قبل ذلك بمستشفى سوهاج العام في الفترة من 2017 وحتى 2022 وحاصل علي دبلوم إدارة المستشفيات من جامعة جنوب الوادي ودبلوم الجودة من جامعة عين شمس.

ومن جانبه حث الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الطبيب المكلف ببذل الجهد والنهوض بمستوى الخدمة بالمستشفى مؤكدًا على منحه جميع الصلاحيات الممكنة لتحقيق ذلك.

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