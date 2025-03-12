أكاديمية البحث العلمي تعلن تفاصيل منح الدكتوراه في مجال الديموغرافيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مجال الديموغرافيا ورأس المال البشري والتنمية المستدامة بكلية الاقتصاد بجامعة كيب تاون - جنوب إفريقيا.

ودعت الاكاديميه وحدة أبحاث العمل والتنمية في جنوب إفريقيا (SALDRU) بجامعة كيب تاون (UCT)، بالتعاون مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)، إلي تقديم طلبات للحصول على ثلاث زمالات ما بعد الدكتوراه وثلاث منح دراسية للدكتوراه في مجال الديموغرافيا ورأس المال البشري والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن التعاون المشترك بين الأكاديمية والمعهد، وتشتمل المنح علي المشاركة في أنشطة التدريب في IIASA (فيينا، النمسا) وورش العمل العلمية والسياسية رفيعة المستوى في جميع أنحاء إفريقيا، بخلاف التوجيه من قبل خبراء ديموغرافيين وخبراء اقتصاديين في مجال التنمية معروفين عالميًا.

وهناك بعض الشروط المطلوب توافرها في المرشحين:

أن يكون المرشح حاصل على درجة الدكتوراه (مُنحت خلال آخر 1-5 سنوات) في علم السكان أو الإحصاء أو الاقتصاد أو أي تخصص آخر في العلوم الاجتماعية الكمية.

ويجب أن يكون لديه خبرة في العمل مع مجموعات البيانات واسعة النطاق والنماذج الكمية، ولم يشغل سابقًا مناصب أكاديمية مهنية أو دائمة شاملة



ويُطلب من المتقدمين بعض الأوراق تتضمن خطاب طلب يحدد اهتمامات البحث والدافع، وسيرة ذاتية تتضمن تفاصيل العروض المقدمة في المؤتمرات وأوراق العمل والمنشورات (إن وجدت)، وسجلات أكاديمية لجميع الدرجات العلمية، بالإضافة إلى ثلاث رسائل توصية أكاديمية.



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